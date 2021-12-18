План ремонта дорог Пскова на 2022 год будет дополнен
Перечень дорог Пскова, планируемых к ремонту в 2022 году, будет дополнен. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания рабочей группы по согласованию с администрацией Пскова внесенных поправок в проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Глава администрации Пскова Борис Елкин отметил, что в перечень войдут дорога на Новаторов, тротуары на Ижорского батальона, участок на Лепешинского.
Глава Пскова Елена Полонская попросила включить в перечень пешеходную дорожку на Народной возле консульства и на Юбилейной. Борис Елкин согласился с данным предложением.
Он добавил, что по ремонту улицы Подвишенской пока нет планов, но вопрос остаётся на контроле. По словам главы администрации региона, каждый год в город дополнительно поступает порядка100 млн рублей.
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