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Административное наказание получат капитаны судов, нарушившие правила лова рыбы в Псковской области

Инспекторы рыбоохраны выявили нарушения промысла рыбы в Чудском, Тёплом и Псковском озёрах. Фото: «ВКонтакте»

Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области следят за выполнением дополнительных мер регулирования рыболовства, принятых на 46-й сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в рамках соглашения между Правительством РФ и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Тёплом и Псковском озёрах от 4 мая 1994 года. Об этом ПАИ сообщило Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

На основании решения, принятого на 46-й сессии межправительственной комиссии от 16-20 ноября 2020 года, капитаны судов и звеньевые, ведущие промысел в Чудском, Тёплом и Псковском озёрах, в установленном порядке уведомляют органы рыбоохраны о начале и прекращении промысла, начале движения в пункт сдачи рыбы, а также подают информацию в органы рыбоохраны об объёме улова рыбы.

В нарушение указанных требований звеновой рыбодобывающей организации осуществлял промысел на Псковском озере без уведомления органов рыбоохраны. По данному факту на должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8. 37 КоАП РФ.

Кроме этого, инспекторы выявили нарушения правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

За нарушение сроков предоставления отчётности о добыче (вылове) водных биоресурсов на должностных лиц – индивидуальных предпринимателей, осуществлявших промысел, составлено четыре протокола об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения материалов дел к нарушителям будет применено административное наказание.

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