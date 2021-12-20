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Происшествия

В Невельском районе пресекли ввоз двух партий контрабандных сигарет

В Невельском районе задержали две автомашины, гружённые контрабандными сигаретами. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации двух партий табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Невельском районе пограничники выявили и задержали два автомобиля – УАЗ и «Вольво». В салонах транспортных средств находилось в общей сложности более 30 тысяч пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками. Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз водители предъявить не смогли ввиду их отсутствия. По предварительной оценке, стоимость табачных изделий составила свыше 1,5 млн рублей.

Установлено, что один из водителей, являющийся гражданином одной из бывших советских республик, не имел документов на право пересечения государственной границы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Табачная продукция изъята и передана сотрудникам полиции для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

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