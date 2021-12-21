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Общество

Псковская область заключила соглашение о сотрудничестве с Центром поддержки молодежных творческих инициатив

Администрация Псковской области заключила соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр поддержки молодежных творческих инициатив», сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Документ подписали губернатор Михаил Ведерников и директор Центра поддержки молодежных творческих инициатив Марина Абрамова 21 декабря.

Предметом соглашения является организация сотрудничества и взаимодействия сторон по вопросам развития и поддержки творческих (креативных) индустрий в Псковской области, креативной экономики.

«Это уже второе соглашение, первое мы подписывали в рамках проведения урбанистического хакатона в Пскове. И две очень интересные, креативные команды предложили свой вариант реконструкции Псковской областной филармонии. Идеи очень классные, нам они понравились. Подготавливая проектную документацию на реконструкцию филармонии, мы эти идеи обязательно учтем. Сегодняшнее соглашение расширяет наши возможности для сотрудничества, у коллег очень хороший опыт работы в креативной индустрии, есть целый ряд музыкальных, литературных, кинематографических проектов, поэтому в этой части готовы сотрудничать, и я надеюсь, что география охватит не только Псков, но и другие территории нашей области», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода с журналистами.

Запланированы проведение исследований состояния отраслей креативной экономики и института творческого (креативного) предпринимательства в Псковской области, разработка дорожной карты по созданию условий для развития отрасли, формирование регионального экспертного сообщества профессионалов в приоритетных для региона отраслях. Также предполагается поддержка и формирование сообщества креативной молодежи в Псковской области, создание межведомственной рабочей группы по развитию креативных индустрий, проведение образовательных модулей и подготовка информационных материалов для членов команды по развитию креативной экономики с целью обеспечения необходимого уровня ее теоретической подготовки.

Будет сформирован региональный план развития творческой (креативной) индустрии, проведена оценка конкурентности и темпов роста, созданы условия для реализации новых бизнес-моделей. Запланированы разработка и продвижение передовых технологических решений в отраслях креативной экономики.

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