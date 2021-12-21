Псковский госархив опубликовал отрывок из автобиографии Константина Рокоссовского

11:25, 21 декабря 2021, ПАИ

21 декабря исполнилось 125 лет со дня рождения маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте опубликовал отрывок из автобиографии дважды героя Советского Союза.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области





«<…> в ранние детские годы вместе с родителями выехал к новому месту службы отца и больше в гор.Великие Луки не возвращался. Примерно в 1905 году после тяжелой болезни, появившейся от ушиба во время железнодорожной катастрофы, умер отец, а в 1911 году умерла и мать. Тяжелые условия жизни заставили меня прекратить учебу, окончив 4-х классное городское училище, еще при жизни матери поступил рабочим на чулочную фабрику, на которой проработал свыше года и после ареста за участие в забастовке и первомайской рабочей демонстрации в 1912 г. был уволен», - сообщил Константин Рокоссовский о себе в автобиографии.

Ещё один документ – анкета делегата 2-й Псковской окружной партийной конференции. Датирован маем 1937 года. Рокоссовский служил тогда в Пскове командиром корпуса.

В феврале 1951 года был установлен первый памятник Рокоссовскому. По личному решению дважды Героя бюст установили в Великих Луках.