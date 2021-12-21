Псковский облсовпроф продолжит взаимодействие с брестским профобъединением

13:16, 21 декабря 2021, ПАИ

Псковский облсовпроф продолжит взаимодействие с брестским профобъединением (Белоруссия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облсовпрофе.

В рамках работы по международному сотрудничеству 20 декабря состоялся телемост руководства профобъединений. Стороны поговорили о работе, структуре профсоюзов каждого региона. Обсуждалась тема культурного обмена и санаторно-курортного оздоровления. Профсоюзы договорились в ближайшее время провести обмен делегациями, провести рабочие встречи в очном формате. Также прорабатывается соглашение о взаимодействии и сотрудничестве двух родственных профцентров.

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поблагодарил председателя Федерации профсоюзов Брестской области Николая Шума за инициативу провести мероприятие и за начало работы по подготовке двустороннего соглашения. «У нас уже есть хороший опыт взаимодействия с нашими белорусскими друзьями в рамках работы четырёхстороннего президиума – Смоленского, Новгородского, Псковского и Витебского профобъединений. Нам есть что друг другу подсказать, показать, чему-то научиться. В целом, мы живём в едином союзном государстве, и наша государственная задача – идти по пути углубления связей, по пути интеграции, с целью общего развития», – отметил Игорь Иванов.