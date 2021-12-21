За первый год работы ЦУР Псковской области обработал более 58 тысяч обращений граждан

17:53, 21 декабря 2021, ПАИ

Центр управления регионом (ЦУР) Псковской области отметил свой первый год работы в регионе. 21 декабря площадку посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

С момента создания ЦУР стал одним из звеньев в обеспечении коммуникации между жителями Псковской области и органами власти региона, ОМСУ, а также оперативного решения проблем в регионе. Поддержку в работе организации оказывает Управление цифрового развития и связи администрации Псковской области.

За год в его стенах обработано более 58 тысяч обращений граждан, поступивших через систему «Инцидент Менеджмент» и через «Платформу обратной связи» (приложение на «Госуслугах»). По качеству работы Псковская область находится в зеленой зоне с рейтингом в 92 балла из 100 возможных, рассказала руководитель ЦУР Анастасия Григорьева.

По ее словам, штат сотрудников укомплектован полностью. Специалисты собирают, обрабатывают, анализируют и реагируют на жалобы и запросы жителей региона.

«У вас пятидневка?» — поинтересовался глава региона.

«И в выходные дежурим, и в праздники. Работаем 24 на 7», — ответила Анастасия Григорьева.

«Как у нас», — отметил Михаил Ведерников.

В ЦУРе мониторят все социальные сети: «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram и даже Twitter. На отработку обращения исполнителем отводится 24 часа, уточнила Анастасия Григорьева.

Сотрудники ЦУР помогли создать официальные аккаунты органам власти и ОМСУ во всех социальных сетях и обучили принципам работы с обращениями граждан. Кроме того, они рассказали губернатору о возможностях проведения публичных мероприятий на базе ЦУР с акцентом на целевую аудиторию.

Михаил Ведерников сообщил, что в начале следующего года планирует провести семинар с органами исполнительной власти, с главами муниципальных образований по работе с обращениями граждан, и пригласил специалистов ЦУР принять участие в его работе. «Уверен, ваш опыт и компетенции будут крайне полезны и актуальны», — сказал губернатор Псковской области.