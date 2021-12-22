Выставка кукол из новогодних сказок открылась в Пскове

10:09, 22 декабря 2021, ПАИ

В Центре туризма и творческих индустрий Пскова, на улице Георгиевской, д. 4, открылась выставка-ярмарка «Новогодние истории». Здесь представлены работы художников-кукольников творческого объединения «Псковский кукольный дом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В выставке приняли участие более 10 мастеров. Их куклы выполнены в различных техниках: папье-маше, валяние, запекаемый и самозатвердевающий пластик, грунтованный текстиль, ватная техника и другие.

Выставочное пространство разделено на тематические зоны, посвященные новогодним сказкам: «Снежная Королева», «Щелкунчик», «Маскарадная история».

Центр туризма и творческих индустрий приглашает псковичей и гостей города посетить экспозицию. Она будет открыта до 17 января 2022 года, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу - с 10:00 до 16:00, кроме праздничных дней. Телефон для справок: 29-01-01.