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Общество

Объём инвестиций в основной капитал псковского АПК превысил 4 млрд рублей

Объём инвестиций в основной капитал сферы сельского хозяйства Псковской области по итогам 9 месяцев текущего года составил более 4 млрд рублей, что существенно выше аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Крупнейший инвестиционный проект сферы АПК, который завершился в этом году, свиноводческий комплекс на 2 млн голов. Его реализовал Великолукский агропромышленный холдинг на территории сразу нескольких муниципальных образований: Невельского, Усвятского, Великолукского, Куньинского, Красногородского и Опочецкого районов.

Также в этом году к строительству молочно-товарной фермы роботизированного доения на 1,9 тысячи голов фуражных коров приступил «ПсковАгроИвест». В рамках реализации проекта будет создано 60 рабочих мест. Планируемая производственная мощность составит более 14 тысяч тонн молока в год при минимальном надое на одну корову 8 тысяч килограммов молока. Планируемый объём инвестиций – 2,5 млрд рублей.

Напомним, согласно результатам работы агропромышленного комплекса в 2021 году в регионе отмечается рост производства молока, скота и птицы, рапса, картофеля и других овощей. Общий объём аграрной продукции, выращенной в Псковской области в хозяйствах всех категорий, за 10 месяцев этого года составил более 48 млрд рублей, что на 2,7 % больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

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