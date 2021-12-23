Псковское отделение Пенсионного фонда опубликовало график выплат пенсий в новогодние праздники

12:13, 23 декабря 2021, ПАИ

Отделение ПФР по Псковской области информирует о выплате пенсий и социальных выплат за январь 2022 года, сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

Все начисленные на январь 2022 года пенсии и социальные выплаты будут доставлены согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи.

Финансирование кредитных учреждений для зачисления январских средств на счета получателей пенсий и других выплат, которые обычно получают выплаты 9 числа каждого месяца (для жителей Пскова и Псковского района), будет произведено 29 декабря 2021 года.

Доставка пенсий и пособий после новогодних выходных будет осуществляться в обычном режиме.

Родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, средства поступят на счета в период 29-30 декабря текущего года.

Ежемесячная выплата из средств МСК псковским семьям будет перечислена 10-11 января 2022 года.

Подробную информацию о выплатах можно получить по единому телефону регионального контакт-центра: 8-800-600-01-76 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).