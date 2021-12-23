Армен Мнацаканян: От критики бюджета Псковской области его наполняемость не растет

12:16, 23 декабря 2021, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян считает, что от критики бюджета Псковской области его наполняемость не растет. Об этом он заявил на очередной сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Армен Мнацаканян заявил, что фракция «Единой России» в региональном парламенте поддерживает проект бюджета Псковской области на 2022 и плановые 2023-2024 годы.

По его словам, депутаты обязаны реагировать на обращения избирателей. Он напомнил, что фракция направила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову письмо об увеличении средств на инициативное бюджетирование, в итоге добавились еще 25,5 млн рублей.

«Кроме того, увеличится финансирование на жилье для медиков — в текущем году приобретено в два раза больше квартир, чем в 2020-м», - сказал Армен Мнацаканян и обратил внимание на важность реализации программы догазификации в регионе.

Он поблагодарил главу региону и органы исполнительной власти, депутатов ПОС за продуктивную работу над проектом бюджета. «Он не идеален, мы хорошо знаем его слабые стороны, но от критики его наполняемость не растет», - подчеркнул Армен Мнацаканян.