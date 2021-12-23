Президент России: Главы регионов проявили себя ответственно в период пандемии

13:15, 23 декабря 2021, ПАИ

Руководители регионов России проявили себя в высшей степени ответственно в период пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы государства, главы регионов не боялись брать на себя сложные задачи и успешно справлялись с ними.

«Как и в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно», – сказал президент.

Владимир Путин также добавил, что федеральный центр всё время оказывал регионам поддержку. Помощь регионам кратно увеличилась, заключил президент.