Путин: Россию нельзя победить

14:13, 23 декабря 2021, ПАИ

Россию нельзя победить. Её можно только развалить изнутри. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Президент напомнил, что об этом на протяжении веков говорили оппоненты России.

«Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны. Точнее, по её результатам. И в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи и Советского Союза», – сказал Владимир Путин.