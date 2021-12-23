Владимир Путин – о США и НАТО: Это они пришли на порог нашего дома с ракетами

14:24, 23 декабря 2021, ПАИ

Реакция России на попытки США и стран НАТО расширить своё влияние на восток не является избыточной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет! Это ж США пришли со своими ракетами к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже», – заявил Владимир Путин

По его словам, в связи с этим ничего необычного в требованиях Москвы нет, поскольку они обусловлены желанием обеспечить безопасность страны.

Также Владимир Путин напомнил, что рядом с Россией есть иностранные военные базы, но окружить такую огромную территорию, как Россия, – сложная задача.