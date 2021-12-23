Путин: Я уже давно ни за кем не слежу

16:17, 23 декабря 2021, ПАИ

«Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности», - признался Владимир Путин, отвечая на большой пресс-конференции 23 декабря на вопрос, следит ли он за популярными блогерами, театральными и киноновинками.

«Спортом я занимаюсь, потому что считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работаю», - добавил президент.