90,8% жителей Псковской области доверяют полиции

16:48, 23 декабря 2021, ПАИ

90,8% жителей Псковской области доверяют полиции. Об этом свидетельствуют данные анонимного анкетирования, проведенного с 7 октября по 7 декабря 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

На вопрос «Доверяете ли вы полиции в обеспечении вашей личной и имущественной безопасности?» 2 015 опрошенных ответили утвердительно – «в целом доверяю» и «скорее доверяю, чем не доверяю». В 2020 году таких ответов было 82,9%.

Анализ результатов исследования по показателю «Защищенность от преступников, посягательств на жизнь, здоровье, имущество» в 2021 году показал, что 2001 (или 90,2%) респондентов чувствуют себя «защищенными» или «скорее защищенными» (в 2020 году – 82,4%). Положительно оценили работу полиции 2044 (92,2%) респондента (в 2020 году – 87,5%).

«Таким образом, анализ результатов опроса общественного мнения в 2021 году показал, что в целом увеличился процент респондентов, положительно оценивающих защищенность от преступных посягательств, уровень доверия к полиции, а также качество работы органов внутренних дел в целом, так и отдельных служб (ГИБДД, участковых уполномоченных полиции)», - отметили в УМВД.

Опросом было охвачено население Пскова и Великих Лук, а также Пыталовского, Себежского, Плюсского, Бежаницкого и Красногородского районов. В анкетировании приняли участие 2218 человек, в том числе 1218 мужчин и 988 женщин.