В Стругокрасненском районе перевернулся грузовой автомобиль Renault

19:37, 23 декабря 2021, ПАИ

Примерно в 18:00 между деревнями Маяково и Гмырино Стругокрасненского района водитель грузовой автомашины Renault не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

​Мужчина – гражданин Украины. Со слов очевидцев, водитель превысил допустимую скорость. При ДТП он пострадал, но от госпитализации отказался. Первая помощь оказана.

ГИБДД напоминает об осторожности на дорогах, необходимости соблюдать правила. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и скорой.