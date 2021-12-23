В Псковском креативном пространстве «Лофт» говорили о граффити

21:38, 23 декабря 2021, ПАИ

Вчера в 19:00 в рамках дискуссионного клуба креативного пространства «Лофт» в Пскове подняли тему стрит-арта.

Главный вопрос, на который попытались ответить участники: стоит ли его всерьёз воспринимать? Конечно, есть Бэнкси, впечатляющие граффити на зданиях, но есть и так называемые работы, которые часто граничат с вандализмом.

Недавно в Пскове появился портрет Виктора Цоя и крутейшие работы Мутабора на заборе улицы Гражданской и других пространствах города. Поэтому в дискуссионом клубе решили поговорить о том, как уличное искусство может менять городскую среду к лучшему и что нужно сделать, чтобы пространство Пскова заполнялось его достойными образцами.

Для тех, кто не смог пристутствовать на встрече лично, креативное пространство «Лофт» организовало онлайн-трансляцию, где вы можете проследить за дискуссией.