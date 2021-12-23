Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковском креативном пространстве «Лофт» говорили о граффити

Запись онлайн-трансляции дискуссионного клуба можно посмотреть по ссылке в новости. Фото: скрин видео

Вчера в 19:00 в рамках дискуссионного клуба креативного пространства «Лофт» в Пскове подняли тему стрит-арта.

Главный вопрос, на который попытались ответить участники: стоит ли его всерьёз воспринимать? Конечно, есть Бэнкси, впечатляющие граффити на зданиях, но есть и так называемые работы, которые часто граничат с вандализмом.

Недавно в Пскове появился портрет Виктора Цоя и крутейшие работы Мутабора на заборе улицы Гражданской и других пространствах города. Поэтому в дискуссионом клубе решили поговорить о том, как уличное искусство может менять городскую среду к лучшему и что нужно сделать, чтобы пространство Пскова заполнялось его достойными образцами.

Для тех, кто не смог пристутствовать на встрече лично, креативное пространство «Лофт» организовало онлайн-трансляцию, где вы можете проследить за дискуссией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

В Псковском креативном пространстве «Лофт» говорили о граффити
23 декабря 2021

В новогоднюю ночь Псков будут патрулировать 86 полицейских

23 декабря 2021

Псковский облпотребсоюз рассказал о кукольнице Светлане Фёдоровой
23 декабря 2021

Итоги большой пресс-конференции Владимира Путина в кратком изложении
23 декабря 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: что не спросили на пресс-конференции Путина
23 декабря 2021

Симулятор родовой деятельности появился в ПсковГУ для обучения студентов родовспоможению
23 декабря 2021

Студенты ПсковГУ получили дипломы среднего медперсонала
23 декабря 2021

Фрукты, кондитерские изделия и настольные игры передали волонтёры маленьким пациентам Псковской областной детской больницы

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...