В Печорах осуждён мужчина за приобретение и хранение наркотика

22:10, 23 декабря 2021, ПАИ

20 декабря 2021 года Печорский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего печерянина, который совершил незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что летом 2021 года в Пскове подсудимый договорился с неустановленным лицом о незаконном приобретении наркотического средства, передал ему оговорённую сумму денег, получил от него информацию о местоположении наркотического средства, забрал «закладку» в лесном массиве, которую в дальнейшем хранил при себе для личного употребления.

Сотрудники полиции в ходе личного досмотра обнаружили у него порошкообразное кристаллическое вещество, содержащее в своём составе наркотическое средство в крупном размере, которое изъяли из незаконного оборота. Подсудимый на судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребёнка.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.