Двух юношей в Острове признали виновными в угоне

22:48, 23 декабря 2021, ПАИ

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих 17-летних жителей Островского района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон). Об этом сообщает СУ СК Российской Федерации по Псковской области.

Установлено, что 21 октября 2021 года злоумышленники совершили угон иномарки в одной из деревень Островского района, однако при следовании по дороге к знакомым не справились с управлением и съехали в кювет, после чего вынуждены были бросить автомобиль и убежать.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа в размере четырёх тысяч рублей каждому.