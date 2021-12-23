В Пыталово мужчина предстанет перед судом за сломанный полицейскому нос

23:37, 23 декабря 2021, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего безработного жителя Пыталово. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 10 октября 2021 года обвиняемый пришёл в квартиру к своей бабушке в Пыталово, где учинил с ней скандал, в результате которого соседи вызвали сотрудников полиции. В момент разбирательства по делу об административном правонарушении он головой сломал полицейскому нос.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.