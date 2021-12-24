Малле Богачева - о поддержке народных промыслов: Нужно создать условия, чтобы люди могли сами заработать

15:04, 24 декабря 2021, ПАИ

Самой главной поддержкой для народности сето будет содействие молодёжи в решении жилищных проблем и поддержание условий, в которых люди смогут зарабатывать, заявила Псковскому агентству информации начальник отдела «Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово» Малле Богачева, комментируя обещание президента России Владимира Путина рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки народных промыслов, которое он высказал 23 декабря на своей большой пресс-конференции.

По словам Малле, созданию комфортных условий для проживания нужно уделить особое внимание, чтобы молодёжь хотела жить в Псковской области и не уезжала за границу. Чтобы развивать народные промыслы, необходимо, чтобы их было кому развивать.

«Главное у нас – молодёжь. Молодёжи нужно как-то помочь решить проблему с жильем, либо дать землю, либо помочь с оплатой: какую-то часть платили бы они, какую-то государство. Вот этот вопрос – очень важный. Они уезжают с этих мест за границу, вот в чем дело», – рассказала Малле.

Она добавила, что молодёжь у них очень хорошая, не боится работы. Однако прожить на деньги с продажи продукции практически невозможно. «Сельскохозяйственная продукция настолько дешёвая, что на выручку от нее не выживешь. Только если есть какие-то дотации от государства. Вот сейчас у меня есть сыр, есть молодой бык, но некому это всё продать. Сплошные убытки», – отметила она.

«Хорошо было бы создать молодёжную деревню, мы давно об этом говорим. Поставить хотя бы десять домов, провести туда газ, всё остальное. Молодёжь же не будет без удобств жить. И нужна ведь какая-то зарплата, они могли бы и свою продукцию куда-то сдавать, но нужно сделать так, чтобы на это можно было выжить» – отметила она.

«Нужно создать условия, чтобы люди могли сами заработать», – отметила Малле.

Ранее сообщалось, что на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что принятых мер поддержки для развития народных промыслов недостаточно, и пообещал рассмотреть возможность введения дополнительных мер.

Сето — финно-угорская народность. В 2010 году она внесена в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. Более 500 лет сето оседло проживали на юго-востоке Эстонии и на землях Псково-Печерского монастыря.