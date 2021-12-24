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Первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2021» завершён

Первый тур голосования за претендентов на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» завершён.

В связи с тем, что система продолжить обрабатывать сообщения, отправленные в последние минуты голосования, на протяжении некоторого времени количество голосов может увеличиваться.

По итогам голосованияя будет определена тройка финалистов в каждой из 12 номинаций: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие». 

Победители первого тура примут участие во втором туре голосования, который стартует на сайте ПАИ на следующей неделе. Также свой голос за финалистов отдадут члены жюри. Победителей определят путём сложения голосов читателей ПАИ и экспертов. Церемония вручения премии состоится в январе 2022 года.

Напомним, учредителем премии является Псковское агентство информации. В этом году на соискание премии были поданы 132 заявки, однако один из претендентов по личным причинам снял свою кандидатуру. Таким образом, в первом туре голосования участвует 131 претендент на награду. Подробнее познакомиться со всеми номинантами можно здесь.

За новостями премии следите в сюжете.

 

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