44-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:49, 24 декабря 2021, ПАИ

Главным медийным событием недели в России стала большая пресс-конференция президента Владимира Путина, а в Псковской области – бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова и принятие бюджета Псковским областным Собранием на 2022 год. Ведущие «Псковского телеграма» Александр Машкарин и Антон Сергеев обсуждают главные слова пресс-конференции главы государства, о чём его не спросили, а также особенности голосования за региональный бюджет.

Кроме того, темами 44-го выпуска «Псковского телеграма» станут главные медиапроекты года, настоящие и мнимые отставки в администрации области.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самых обсуждаемых и интересных темах регионального и не только Телеграм-пространства. Выпуски программы выходят на Youtube-канале ПАИ, в Телеграм-канале «Псковские новости», в Instagram-аккаунте ПАИ и в группе агентства в «ВКонтакте».