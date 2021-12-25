Наступил Спиридон Солнцеворот: Не работать 25 декабря рекомендует народный календарь

10:44, 25 декабря 2021, ПАИ

25 декабря отмечается память святого Спиридона Тримифунтского, жившего в III-IV веках на Кипре. Как пишет портал calend.ru, с самого детства Спиридон вел благочестивую жизнь, был доброжелателен и отзывчив со всеми людьми. За добрые дела Господь наградил Спиридона даром исцеления больных и изгнания бесов.

На Руси день назвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом: с этого времени ночь начинала убывать, а день — прибавляться. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.

На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии, для чего наблюдали за ветром: если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным.

Кроме того, в этот день проводили разные магические обряды. Сразу после солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин вклинивал топор в порог, чтобы сила этих инструментов передалась дому и защитила его от нечистой силы.