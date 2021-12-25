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Страна и мир

Скончался писатель Альберт Лиханов

© РИА Новости / Владимир Федоренко

В возрасте 86 лет от коронавируса скончался писатель и сценарист Альберт Лиханов. Об этом сообщает Общественная палата России, пишет РИА Новости.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Альберта Анатольевича», — сказали в организации.

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. В 1958 году закончил отделение журналистики Уральского государственного университета. Занимал должности главного редактора газеты «Комсомольское племя» и журнала «Смена».

С 1991 года был председателем правления Российского детского фонда и президентом Международной ассоциации детских фондов.

В 2005 году признан человеком года в России и США. В 2006 году награжден Мировой медалью свободы «Freedom» в США. Кембриджский университет внес Лиханова в список «2000 выдающихся европейцев XXI века».

Автор книг «Мой генерал» (1975), «Благие намерения» (1980), «Чистые камушки» (1985), «Высшая мера» (1985), «Обман» (1986), «Невинные тайны» (2005), «Мальчик, которому не больно» (2009) и других.

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