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Культура

Выставка живописи и графики о Пскове откроется сегодня в городской библиотеке

Фото с сайта Центральной городской библиотеки.

Открытие выставки живописных и графических работ Сергея Руднева о Пскове, зиме и праздниках состоится сегодня, 26 декабря, в 16:00. Об этом сообщает Центральная городская библиотека.

Для автора, которого организаторы называют «петербургским псковичом», это первая персональная выставка. Тематическое своеобразие отражено в названии - «В гибком зеркале природы». В экспозиции представлено 25 живописных и графических работ.

«Я люблю эксперимент, не гонюсь за реализмом и точными данными, обожаю мирискусников, Мстислава Добужинского и весь Серебряный век. Я рисую свои ощущения от этого мира, в котором много света, красоты, радости. Их только надо уметь находить», - рассказал художник.

Сергей Руднев родился в 1993 году в Санкт-Петербурге в семье художников, окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица. Сейчас живет и работает в деревне Жуково Палкинского района, считает Псков своим вторым родным городом.

Выставка является благотворительной, собранные средства будут переданы приюту для бездомных животных «Лесопилка». Посетить её можно до 20 января.

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