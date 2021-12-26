Сборник стихотворений Анны Ахматовой выставлен на торги за два миллиона рублей

18:25, 26 декабря 2021, ПАИ

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Сборник стихотворений Анны Ахматовой «Вечер» 1912 года издания, принадлежавший Марине Цветаевой, выставлен на торги, сообщается на сайте «Литфонда».

Стартовая цена лота составляет 2 млн рублей.

На титульном листе книги представлена надпись: «Марина Цветаева. Москва, 1916 год».

Отмечается, что это первая книга Анны Ахматовой, изданная тиражом 300 экземпляров. Этот экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

Уточняется, что издание иллюстрированное, включает 90 страниц. Книга без обложки, содержит несколько карандашный пометок.

В аукционном доме заметили, что на странице 43 в стихотворении «Муж хлестал меня...» присутствует рукописная правка: слово «белоокую» зачёркнуто и исправлено от руки на «белокурую».

Аукцион назначен на 20 января 2022 года.