Александр Котов поблагодарил сотрудников МЧС за готовность всегда прийти на помощь

09:14, 27 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по региону с Днём спасателя Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что работа в системе МЧС – особая служба, которая по плечу далеко не каждому. «И днём и ночью, и в будни и в праздники сотрудники МЧС должны быть готовы действовать быстро и решительно, брать на себя повышенную ответственность, а если придётся, рисковать собой ради спасения жизней других людей», - подчеркнул он.

По словам председателя областного Собрания, личное мужество и бесстрашие – неотъемлемая составляющая службы спасателя, но ещё один важнейший навык, без которого невозможно достигать результата в этой профессии, – это умение чётко и слаженно работать в команде. Сотрудники псковского управления МЧС делом доказывают свой высокий профессионализм, уверен Александр Котов.

«Пусть все спасательные операции заканчиваются успешно, а чрезвычайные ситуации случаются в нашей жизни как можно реже. Спасибо вам за готовность всегда прийти на помощь, за надёжность и компетентность. Здоровья, благополучия и удачи!» - подытожил спикер регионального парламента.