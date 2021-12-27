Итоговый в этом году слет доброхотов наследия состоялся на базе ПсковГУ

10:53, 27 декабря 2021, ПАИ

23 декабря на площадке Псковского государственного университета в гибридном формате состоялся последний в 2021 году слёт доброхотов наследия. Мероприятие стало результатом взаимодействия Центра развития кадрового потенциала и вуза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В ходе слёта участники представили методические рекомендации, которые разработала команда проекта. Спикерами выступили представители комитета по культуре Псковской области, Колледжа ПсковГУ, Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций, ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области и другие. Они рассказали об участии студенческой молодежи в волонтерской, социально значимой деятельности и развитии студенческого волонтерства по направлению «культура» с целью сохранения исторической памяти народа.

Проект «Доброхоты наследия» заключается в создании наиболее комфортных условий, необходимых для участия студенческой молодежи в волонтерской, социально значимой деятельности и развития студенческого добровольчества/доброхотства (волонтерства) по направлению культура (историко-культурное наследие края).

В рамках проекта сформированы студенческие волонтерские отряды, проведены обучающие мероприятия для волонтерских отрядов, организованы полевые выезды/выходы на места с памятниками историко-культурного наследия.