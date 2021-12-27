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Общество

Выставка молодых художников пройдёт в Пскове

В Пскове в феврале 2022 года пройдёт большая выставка работ молодых художников региона. Она объединит сразу несколько площадок: креативное пространство «Лофт», Псковскую областную библиотеку для детей и юношества имени В. А. Каверина и областную универсальную научную библиотеку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К участию приглашаются все художники Псковской области в возрасте до 35 лет. Для этого необходимо принести свои работы в «Лофт» (Псков, улица Спортивная, 1б) до 17 января. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, анонсируя выставку, призвал присоединиться к ней творческих людей из районов.

«Не секрет, что начинающим специалистам очень сложно заявить о себе, поэтому это прекрасная возможность показать себя и свои возможности», – отметил Михаил Ведерников.

Первые картины для участия в проекте прислала псковичка Анна Васильева. Она воспитанница художественной школы, продолжает развивать свои творческие навыки и способности. Губернатор выразил уверенность, что они займут достойное место на выставке.

Отметим, одним из участников проекта стал Псково-Изборский заповедник. Сотрудники музея планируют провести интервью с некоторыми из художников, чтобы рассказать об их творчестве. Сама выставка на трёх площадках откроется 1 февраля.

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