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Общество

Тротуар Троицкого моста после реконструкции уменьшится почти на треть

Тротуар Советского (Троицкого) моста после реконструкции уменьшится до двух метров. Такие данные следуют из проектной документации, опубликованной на сайте Госзакупок.

Скриншот из документа. Мост до реконструкции

На данный момент ширина пешеходной зоны составляет около 2,85 метра, после реконструкции она может уменьшиться до 2 метров. 

Как пишет в своём Instagram-аккаунте инженер и строитель Николай Мельков, эта история напомнила ему реконструкцию моста 50-летия Октября, где пешеходную часть уменьшили в пользу автомобилистов.

«Добрались до Советского (Троицкого) моста, сейчас мост шириной 18,7 метра, а пешеходная часть 2,8 метра. Но в результате реконструкции моста пешеходная часть сократится до 2 метров, а общая ширина увеличится до 20,7 метра. Делается это для того, что бы машинкам стало удобнее ездить, поэтому проезжую часть увеличивают до полноценных четырёх полос – шириной 3,25 м (сейчас согласно схеме ОДД на мосту три полосы)», – написал Николай Мельков.

Работы по реконструкции моста проведены в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Срок окончания работ – 31 июля 2023 года.

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