Новый Renault Logan на газовом топливе

15:24, 27 декабря 2021, ПАИ

Российское подразделение концерна Renault официально представило новую модификацию седана Logan. Модель оборудована газобаллонной установкой, что позволяет ей работать на экологичном топливе — компримированном (сжатом) газе. Производство Logan CNG будет открыто на заводе в Тольятти совместно с компанией «АТС», обладающей огромным опытом в работе с таким горючим.

Покупатели смогут приобрести новые авто в официальных дилерских центрах Рено уже в первом квартале 2022 г.

«Газовая» новинка Рено

При создании Logan CNG за основу был взят серийный автомобиль с двигателем объемом 1,6 л. За переключение скоростей отвечает механическая коробка передач. Водитель сможет выбирать между метаном и бензином. В багажнике расположен газовый баллон объемом 90 л. Он расходуется в первую очередь. Также предусмотрен 50-литровый бензобак.

Автомобиль может проехать более 1 000 км при использовании обоих видов топлива. Двигатель стартует на бензине, затем автоматически переключается на метан. Если газ заканчивается, автомотор вновь самостоятельно переходит на жидкое горючее.

Выбирать между типами топлива можно вручную. Для этого достаточно нажать специальную клавишу на приборной панели. Индикаторы около кнопки показывают количество газа в баллоне.

Главным достоинством нового седана Логан считается топливная экономичность. По расчетам инженеров Renault расходы на горючее уменьшаются в 3 раза при использовании природного газа. Это позволяет снизить финансовые затраты на обслуживание автотранспорта, а также сократить вредные выбросы.

Logan CNG будет продаваться в комплектации Life. Заводская сборка включает кондиционер, подогрев сидений, звуковую систему, а также подушки безопасности. Стоимость автомобиля будет озвучена ближе к началу продаж.

Технические нюансы и перспективы

Седан получит полноценную гарантию, которая составляет 3 года или 100 000 км. Важная деталь: у владельца не будет необходимости регистрировать газобаллонное оборудование автомобиля. Вся информация уже внесена в ПТС. Авто прошло полный цикл испытаний и соответствует требованиям безопасности.

Ожидается, что машины на газомоторном топливе будут востребованы в корпоративном секторе. Это позволит компаниям существенно сэкономить на расходах на бензин. Резкий скачок цен на энергоносители в мире подогревает интерес к машинам на газовом топливе.