342 псковича оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

10:29, 28 декабря 2021, ПАИ

Суды Псковской области с 20 по 26 декабря рассмотрели 398 дел об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

342 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 49 человек получили предупреждения, по 7 делам приняты иные процессуальные решения.