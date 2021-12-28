342 псковича оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима
Суды Псковской области с 20 по 26 декабря рассмотрели 398 дел об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
342 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 49 человек получили предупреждения, по 7 делам приняты иные процессуальные решения.
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