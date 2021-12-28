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Общество

Псковичей приглашают на международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»

Четвертый международный конкурс детского рисунка «Моя Россия» стартует 10 января 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области.

Тема конкурса – «Традиции народов России». Участники конкурса могут изобразить самые разнообразные сюжеты: и фольклор, и ремесла, и обряды, и народные праздники. Они могут быть как общероссийские, так и принадлежать любому народу России.

Также рекомендуется добавлять к работе несколько слов о том, что изображено на рисунке, поскольку будет оцениваться не только художественный уровень работы, но и выбор сюжета, его оригинальность и проработка темы.

Приём заявок осуществляется с 10 января по 31 марта 2022 года. Конкурс проводится для детей трёх возрастных категорий: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет.

Рисунок нужно сделать своими руками на бумаге или холсте, используя любую технику рисования, но не применяя компьютерные технологии. Не допускается перерисовывание уже существующих рисунков, картин, фотографий или их фрагментов.

Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдёт в Санкт-Петербурге 3 июня 2022 года. Для победителей приготовлены призы и подарки.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте конкурса.

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