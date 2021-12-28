20 великолукских школьников познакомились с приемами бокса на мастер-классе

17:21, 28 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках на базе 10-го лицея состоялся мастер-класс по единоборствам в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Об этом сообщили в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

Тренер высшей категории по боксу Алексей Селиверстов провел урок бокса для 20 учащихся школы и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У ребят была возможность познакомиться с боксом и обучиться базовым навыкам данного вида спорта.

Мастер-класс был организован и проведен в сотрудничестве с городским отделом ПДН. В мероприятии принимали участие начальник ОПДН Денис Долганов и инспектор ПДН Анастасия Сысоенкова.