ОСАГО может вырасти в цене на 60%

07:40, 29 декабря 2021, ПАИ

Стоимость полиса автострахования ОСАГО может вырасти до 60% для некоторых потребителей. Об этом газете «Известия» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По предварительным оценкам, к росту цен на страховку приведет отмена учета износа ТС и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей. При этом, по словам эксперта, автовладельцы, редко попадающие в аварии, скорее всего практически не заметят подорожания.

«Мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования. Мы ожидаем появление законопроекта в первом квартале 2022 года, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут», — рассказал Игорь Юргенс.

По мнению главы ВСС, предложение ЦБ по расширению тарифного коридора примут уже в ближайшее время.