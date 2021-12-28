Видео: псковские гимнастки рассказали о поездке на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые»

15:05, 29 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с гимнастками и тренером, которые в составе псковской делегации посетили шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые».

Тренер по художественной гимнастике, мастер спорта России Наталья Яковлева отметила, что поездка стала новогодним подарком спортсменам, которые в этом году достигли высоких результатов, псковские гимнастки впервые побывали на этом празднике в Москве. «Мне больше других понравились номера спортивных гимнастов. Мы видели выступление мужской сборной, которая в этом году выиграла Олимпиаду. Также запомнились воздушные гимнасты и, конечно же, художественная гимнастика», - заключила Наталья Яковлева.

Дарья Сергеева (чемпионка Псковской области по художественной гимнастике, участница первенства России, СШ «Гармония» ): «Меня впечатлило и шоу, на котором я увидела выступления титулованных спортсменов, и экскурсия на Красной площади, где всё было украшено к Новому году. Там мы словно оказались в другой реальности».

Злата Губкина (чемпионка Псковской области в групповых упражнениях, СШ «Гармония»): «Мне очень понравилось шоу Немова, все выступления были очень гармоничными, и я увидела много знаменитых спортсменов. Самое яркое впечатление у меня от выступления Дины и Арины Авериных».