Игнатьев день наступил по народному календарю

09:01, 02 января 2022, ПАИ

Игнатьев день наступил 2 января по народному календарю, сообщает calend.ru.

Русская православная церковь в этот день чтит память Игнатия Богоносца (Антиохийского), бывшего учеником Иоанна Богослова. По одной из версий, такое прозвище святой получил из-за того, что Иисус брал Игнатия на руки, когда тот был ребёнком. По другой – Игнатий является носителем божественного духа.

В этот день люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь дом от всякой напасти. Также считалось обязательным поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.

На Руси принято посвящать этот день дому, в котором человек родился и вырос. По народным приметам, родившийся в Игнатьев день человек будет всю жизнь привязан к дому и семье.

Также считалось, что в этот день погода предсказывает погоду в августе, когда созревают яблоки. Поэтому в этот день полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым.