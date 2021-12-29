16,5 тысячи километров дорог отремонтировали в России в 2021 году благодаря нацпроекту

16:43, 29 декабря 2021, ПАИ

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» комплексно обновили порядка 16,5 тысячи километров дорог в 84 субъектах страны, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В программу федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 2021 года вошло более шести тысяч объектов. На сегодняшний день уложено порядка 141 млн квадратных метров дорожного покрытия в пределах городских агломераций, а также на автомобильных дорогах регионального значения.

В целях повышения уровня экономической связанности территорий страны с 2021 года в обновленную структуру нацпроекта включен новый федеральный проект ― «Развитие федеральной магистральной сети». В этом году в программу работ вошли 250 километров федеральных трасс. Финансирование мероприятий нацпроекта из федерального бюджета в 2021 году составило более 362 млрд рублей.

При формировании перечня объектов, которые должны быть отремонтированы в первую очередь, учитывалось мнение местных жителей. Также уделялось внимание техническому состоянию участков и их социальной значимости.

За этот год подрядные организации привели к нормативу более 400 участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Отремонтированы более 800 дорог к школам, детским садам, центрам творчества.

Безопасность участников дорожного движения – важнейшая составляющая нацпроекта. Так, в 2021 году в программу нацпроекта включены мероприятия по установке более 226 тысяч новых дорожных знаков, свыше 3,1 тысячи светофоров и 1 481 тысяча погонных метров стационарного освещения, по обустройству порядка 1 755 тысяч погонных метров барьерного и 290 тысяч погонных метров пешеходного ограждения, нанесению более 28,6 млн погонных метров разметки, а также по устройству более 1,6 млн погонных метров тротуаров.

Обеспечение сохранности существующих дорог – задача не менее важная, чем строительство новых. По словам специалистов, одним из самых разрушительных для дорожного покрытия факторов является высокая нагрузка на поверхность трассы. Это приводит к разрушениям асфальтобетона, образованию колеи и трещин. В рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на региональных трассах до конца года будет установлено 197 автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Ещё одной важной социальной задачей нацпроекта является обновление пассажирского общественного транспорта. Эти мероприятия реализуются с 2020 года, с 2021 года федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» вошёл в обновленную структуру «Безопасных качественных дорог». На конкурсной основе были отобраны 14 городских агломераций, которые в 2021 году получили 477 новых транспортных средств – 324 автобуса и 153 троллейбуса.

Напомним, дорожный национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта – обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 % к 2024 году.