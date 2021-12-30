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Общество

Елена Бибикова исполнила желание мальчика с ДЦП из Великих Лук

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и помогла исполниться желанию мальчика Егора Горбунова из города Великие Луки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, Елена Бибикова по традиции сняла шар с новогодним желанием ребенка с елки, установленной в Совете Федерации, накануне отъезда из Москвы в Псковскую область. Шар с пожеланием оказался от мальчика из города Великие Луки — ребенка с ДЦП, он передвигается в инвалидной коляске. Егор учится в 7 классе городской коррекционной школы.

С мамой Егора связались, уточнили, какой планшет хочет мальчик, есть ли в семье еще дети, чтобы и им привезти подарки к Новому году, какие еще проблемы нужно решить. Мама мальчика Людмила Горбунова рассказала, что возле подъезда несколько дней назад сломался подъемник и из-за этого они не могут выйти из дома на улицу, так как ступени лестницы совсем не приспособлены к движению инвалидной коляски. Она обращалась с просьбой о ремонте в соответствующие службы. Елена Бибикова оперативно связалась с руководством органов соцзащиты и жилищно-коммунального хозяйства региона, депутатом Госдумы Александром Козловским. В результате подъемник починили.

Накануне приезда Елены Бибиковой Егору исполнилось 15 лет. «Подарок получился и к Новому году, и ко дню рождения! Пусть у тебя будет все хорошо, Егор! Тебе нравится учиться, у тебя отличная семья, тебя любят», - сказала мальчику сенатор. Егор поблагодарил за подарки. «Мы думали, эта «Елка желаний» только для Москвы, а оказалось, и для нас, - добавила его мама. - Спасибо вам большое за новогоднее чудо».

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