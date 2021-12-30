Благодаря «Ёлке желаний» воспитанники псковских интернатов встретились с любимым актёром Никитой Панфиловым

12:06, 30 декабря 2021, ПАИ

Мечты воспитанниц Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и воспитанника Опочецкой коррекционной школы-интерната исполнились благодаря акции «Ёлка желаний».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, ребята посетили киноконцерн «Мосфильм» и встретились с любимым актером Никитой Панфиловым. После они прокатились по заснеженным улицам Москвы и прогулялись по новогодней Красной площади.

«Не передать словами те эмоции, которые испытал ребенок, лишенный родительской заботы и любви. Константин получил в подарок не только яркие впечатления, но и автограф любимого актера Никиты Панфилова на календаре 2022 года», – рассказали сотрудники Опочецкой коррекционной школы-интерната. - Спасибо всем, кто принимает участие в этой прекрасной акции, наполненной чудесами и радостью!»

В этом году на региональной «Елке желаний» было 175 заявок детей. На сегодняшний день свободных для исполнения желаний больше нет. Все они находятся на исполнении благодаря неравнодушным людям. В рамках акции подарки как материальные, так и нематериальные получают воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья.