Названы лучшие педагоги Псковской области по итогам 2021 года

13:53, 30 декабря 2021, ПАИ

30 декабря в администрации Псковской области состоялась торжественная церемония чествования лауреатов премии «Лучший педагогический работник Псковской области». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей десяти профессионалам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Педагогическим сообществом вы определены как лучшие в своей профессии», – подчеркнул Михаил Ведерников.

На соискание премии в этом году претендовали более 50 человек. При определении лауреатов учитывались успехи педагогов в реализации инновационных образовательных программ, результаты участия их учеников в различных интеллектуальных соревнованиях, функция классного руководства, использование в деятельности современных образовательных технологий и стремление к развитию своих профессиональных навыков.

Глава региона поблагодарил педагогов за труд и за то, что, несмотря на вынужденный переход на дистант в 2021 году, они выполняют план, учебную программу и неизменно на высоком уровне дают знания детям.

Одним из победителей конкурса «Лучший педагогический работник» стала учитель иностранного языка Локнянской средней общеобразовательной школы Ирина Полякова. В ответном слове она отметила важность таких профессиональных конкурсов. «Мы смотрим на свою работу с другой стороны, приходит глубокое осознание своей профессии», – сказала она. От лица всех педагогов Ирина Полякова поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова за оценку ежедневного педагогического труда на таком высоком уровне и за то, что образование, несмотря на все трудности, – приоритетное направление деятельности руководства Псковской области.

Напомним, премия «Лучший педагогический работник Псковской области» была учреждена по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. В 2020 году награду получили первые 10 лучших педагогических работников, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного и среднего профессионального образования.

Добавим, в настоящее время в образовательных организациях Псковской области работают более 10 тысяч педагогических работников.

Список педагогов – лауреатов регионального конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области» в 2021 году.