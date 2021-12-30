Госрегистрацию получила созданная в ПсковГУ электронная база данных «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны»

16:10, 30 декабря 2021, ПАИ

Электронная база данных «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны (онлайн-музей)» получила свидетельство о государственной регистрации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Над созданием базы работала команда проекта Лаборатории изучения событий II мировой войны и противодействия фальсификации истории ПсковГУ в составе Натальи Большаковой, Людмилы Алиевой, Маи Муратовой, Василия Фролова, Натальи Никитиной. Работа велась совместно с коллегами научно-образовательной Лаборатории «Социогуманитарная регионика».

Онлайн-музей представляет собой ряд тематических экспозиций, наполненных фото-, видео-, аудио- и текстовыми материалами, хранящимися в архивах и музеях Псковской области. Многие из них впервые представлены широкой общественности.

С материалами первых экспозиций можно ознакомиться на официальном сайте проекта: psk.museumgpw.ru.

База данных прошла экспертизу в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (ФГУ ФИПС) и получила Свидетельство о государственной регистрации.

Ранее свидетельство о государственной регистрации получила еще одна электронная база данных, созданная командой проекта Лаборатории изучения событий II мировой войны и противодействия фальсификации истории ПсковГУ. Речь идет о проекте «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне».