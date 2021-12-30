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Общество

Елена Полонская поздравила преподавателей с наступающим Новым годом

30 декабря глава Пскова Елена Полонская встретилась с руководителями и преподавателями образовательных учреждений, чьи воспитанники добились наиболее ярких успехов на региональном и федеральном уровнях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Хочу выразить слова благодарности за ваш труд. За ваше честное и искреннее отношение к работе. Вы умеете пробуждать в детях интерес, видеть и развивать их таланты. Желаю в новом году здоровья, добра, настоящего человеческого счастья. Пусть с вами всегда будет ангел-хранитель, который предупреждает и уберегает от проблем. Желаю, чтобы ваши воспитанники были самыми талантливыми и отзывчивыми, продолжали радовать вас своими достижениями», - отметила глава Пскова.

На встрече Елена Полонская вручила благодарственные письма директору псковского детского центра «Юный техник» Алексею Гиацинтову, преподавателю детской музыкальной школы № 5 Игорю Никитину, учителю Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ирине Ивановой.

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