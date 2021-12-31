В Псковской области шестую неделю подряд фиксируется снижение динамики заболеваемости COVID-19

06:16, 31 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области уже шестую неделю подряд фиксируется стабильное снижение динамики заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в 70-м видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Заболеваемость пока остаётся достаточно высокой. Тем не менее, ситуация не сопоставима с концом прошлого года, когда у нас фиксировалось порядка 400 новых случаев в сутки.

Благодаря этому, так же как и вашему ответственному отношению ко всем требованиям и рекомендациям, праздники мы встретим без дополнительных ограничений», - заметил глава региона.

По его словам, сделано всё возможное, чтобы украсить города региона к новогодним каникулам, организованы ярмарки, запланированы к проведению более 500 мероприятий во всех муниципалитетах. «Очень рассчитываю, что мы проведём яркие, радостные, полноценные праздники, но при этом с чётким пониманием существующих эпидемических рисков», - обратился Михаил Ведерников к жителям Псковской области.

Он призвал всех следовать действующим требованиям и рекомендациям, чтобы отдыхать в кругу семьи, а не в окружении врачей. «Давайте будем внимательными к собственному здоровью», - заявил губернатор.