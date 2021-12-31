В приют «Шанс» за 2021 год поступило 182 собаки

10:48, 31 декабря 2021, ПАИ

В зоозащитную организацию и приют «Шанс» за 2021 год поступило 182 собаки и 127 нашли свой дом. Итогами уходящего года поделилась организация в своём Instagram-аккаунте.

Кроме того, шесть потерявшихся собак были возвращены своим хозяевам и на место обитания вернулись 12 стерилизованных собак с бирками. За все время существования «Шанса» с 2015 года было отловлено 1507 собак, из которых 851 обрела свой дом!

«Ни один год работы «Шанса» мы не могли назвать лёгким, но уходящий 2021-й по трудностям превзошёл все предыдущие. Результат впечатляющий! Ведь для нас это не просто цифры — это количество маленьких, беззащитных, брошенных жизней, которым мы смогли дать шанс на лучшую судьбу», — написали в организации, поблагодарив всех неравнодушных псковичей, которые помогали приюту.