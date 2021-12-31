Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В приют «Шанс» за 2021 год поступило 182 собаки

В зоозащитную организацию и приют «Шанс» за 2021 год поступило 182 собаки и 127 нашли свой дом. Итогами уходящего года поделилась организация в своём Instagram-аккаунте.

Кроме того, шесть потерявшихся собак были возвращены своим хозяевам и на место обитания вернулись 12 стерилизованных собак с бирками. За все время существования «Шанса» с 2015 года было отловлено 1507 собак, из которых 851 обрела свой дом!

«Ни один год работы «Шанса» мы не могли назвать лёгким, но уходящий 2021-й по трудностям превзошёл все предыдущие. Результат впечатляющий! Ведь для нас это не просто цифры — это количество маленьких, беззащитных, брошенных жизней, которым мы смогли дать шанс на лучшую судьбу», — написали в организации, поблагодарив всех неравнодушных псковичей, которые помогали приюту.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

31 декабря 2021

Александр Котов: Пусть новый год будет наполнен общением, достижениями, познанием нового
31 декабря 2021

Сотрудники Росгвардии поздравили жителей псковской области с наступающим праздником

31 декабря 2021

Шесть человек умерли от COVID-19 за сутки в Псковской области

31 декабря 2021

«Полицейский Дед Мороз» поздравил детей в Великих Луках

31 декабря 2021

Полиция продолжает поиски великолучанки
31 декабря 2021

Михаил Ведерников: Пусть 2022 год принесёт новые успехи и достижения
31 декабря 2021

В приют «Шанс» за 2021 год поступило 182 собаки
31 декабря 2021

Александр Козловский: Желаю, чтобы все ваши сокровенные желания обязательно сбылись!


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...