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Глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Борис Елкин поздравили псковичей с наступающими праздниками

Елена Полонская и Борис Елкин поздравили с наступающими праздниками псковичей. Фото: телеканал «Россия. Псков»

Глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Борис Елкин поздравили псковичей с наступающими праздниками. Видео с обращением разместила у себя в Instagram Елена Полонская.

«Дорогие псковичи, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Новый год – это всегда ожидание ярких событий и перемен к лучшему.

Мы загадываем самые заветные желания и надеемся, что они обязательно исполнятся. Впереди нас ждут новые свершения, а пока мы провожаем уходящий год, вспоминая, каким он был непростым для всех нас, но плодотворным. Благоустроены дворовые территории, установлены новые детские и спортивные площадки. Отремонтировано более 14 км гороодских дорог, благоустроены новые скверы и парки.

В этом году закончилось строительство детского сада. В январе он распахнёт двери для 120 детей. Мы стремимся к тому, чтобы и в 2022 году открылись перспективы дальнейшего преображения нашего древнего и красивого города.

За каждым положительным изменением стоит труд псковичей. Спасибо всем, кто внёс свой вклад в развитие нашего города, за трудолюбие и оптимизм, за всё, что мы сумели в этом году и сможем в следующем сделать вместе.

Пусть новый год станет годом добрых перемен, мира и согласия, а Рождество подарит вашему дому любовь родных, тепло и уют. Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях.

С Новым годом и Рождеством!» – говорится в обращении.

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