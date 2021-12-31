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Девять часовых поясов России — девять выступлений президента по телевизору

Поздравление президента можно услышать в девяти часовых поясах России. Фото eadaily.com

Россия расположена в девяти часовых поясах, поэтому приход Нового года на территории страны отмечают девять раз, начиная в Петропавловске-Камчатском и заканчивая в Калининграде, пишет газета Себежского района «Призыв». Девять раз можно услышать поздравительную речь президента РФ.

В 16:00 по московскому времени Новый год наступил в Петропавловске‑Камчатском, Анадыре, Магадане.

В 17:00 Новый год наступил в Южно‑Сахалинске, Хабаровске, Находке, Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске‑на‑Амуре, Биробиджане.

В 18:00 по Москве Новый год отмечают Тында, Якутск, Мирный, Тикси, Благовещенск и Чита.

В 19:00 по Москве Новый год приходит в Иркутск, Улан‑Удэ и Усть‑Ордынский.

В 20:00 по московскому времени
Новый год отмечают в Дудинке, Норильске, Красноярске, Абакане, Кызыле.

В 21:00 по Москве Новый год наступает в Томске, Новосибирске, Кемерове, Омске, Барнауле, Горно‑Алтайске.

В 22:00 по московскому времени Новый год приходит в Салехард, Новый Уренгой, Ханты‑Мансийск, Кудымкар, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Оренбург, Уфу и Тюмень.

В полночь Новый год отмечают в Москве, Мурманске, Санкт‑Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, Нарьян‑Маре, Воркуте, Ухте, Сыктывкаре, Пскове, Великом Новгороде, Вологде, Смоленске, Твери, Ярославле, Костроме, Иванове, Владимире, Нижнем Новгороде, Вятке, Йошкар‑Оле, Чебоксарах, Казани, Самаре, Ижевске, Пензе, Саранске, Рязани, Туле, Калуге, Брянске, Орле, Курске, Белгороде, Липецке, Воронеже, Тамбове, Саратове, Ростове, Волгограде, Краснодаре, Сочи, Майкопе, Ставрополе, Владикавказе, Нальчике, Грозном, Назрани, Элисте, Черкесске.

Через час после полуночи Новый год наступает в Калининграде.

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