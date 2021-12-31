Жителю Санкт-Петербурга празднование Нового года оказалось дороже собственной горящей машины

22:53, 31 декабря 2021, ПАИ

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В Санкт-Петербурге на улице Николая Рубцова водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в ограждение. От удара сначала задымился, а потом загорелся моторный отсек. Действия водителя попали на камеру наблюдения, сообщает Telegram-канал «Россия сегодня».

Мужчина не растерялся, вышел из автомобиля, запустил фейерверки и скрылся с места происшествия, бросив горящий Mercedes прямо на дороге.